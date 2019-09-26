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Serbest piyasada altın fiyatları

56 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,50 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,50 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da 275,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,50 liradan, bin 814 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 835 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 774 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 794 liradan, 887 liradan alınan Yarım Ziynet 897 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:52 Kaynak: İHA
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