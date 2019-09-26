Serbest piyasada altın fiyatları
56 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,50 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:52 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 275,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,50 liradan, bin 814 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 835 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 774 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 794 liradan, 887 liradan alınan Yarım Ziynet 897 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satıldı. - İSTANBUL
İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı İstanbul depremi sonrası Kandilli'den yeni uyarı: Artçılar devam edecek