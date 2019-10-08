Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 280,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 281 liradan, bin 850 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 871 liradan, 256 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 260 liradan, bin 808 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 828 liradan, 904 liradan alınan Yarım Ziynet 914 liradan ve 452 liradan alınan Çeyrek Ziynet 457 liradan satıldı.

(İHA)