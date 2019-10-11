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Serbest piyasada altın fiyatları

48 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,90 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 279,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,90 liradan, bin 843 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 864 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 801 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 821 liradan, 901 liradan alınan Yarım Ziynet 911 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satıldı.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
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