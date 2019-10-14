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Serbest piyasada altın fiyatları

12 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 285 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 285 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da 284,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 285 liradan, bin 877 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 898 liradan, 260 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 264 liradan, bin 834 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 854 liradan, 917 liradan alınan Yarım Ziynet 927 liradan ve 459 liradan alınan Çeyrek Ziynet 464 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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