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Serbest piyasada altın fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281,80 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 281,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 281,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 281,80 liradan, bin 856 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 877 liradan, 257 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261 liradan, bin 814 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 834 liradan, 907 liradan alınan Yarım Ziynet 917 liradan ve 453 liradan alınan Çeyrek Ziynet 458 liradan satılıyor.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:20 Kaynak: İHA
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