Serbest piyasada altın fiyatları
13 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,70 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:57 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 279,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,70 liradan, bin 842 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 863 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 800 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 820 liradan, 900 liradan alınan Yarım Ziynet 910 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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