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Serbest piyasada altın fiyatları

13 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,70 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279,70 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da 279,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279,70 liradan, bin 842 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 863 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 800 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 820 liradan, 900 liradan alınan Yarım Ziynet 910 liradan ve 450 liradan alınan Çeyrek Ziynet 455 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:57 Kaynak: İHA
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