Serbest piyasada altın fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:20 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 279 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 278,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 279 liradan, bin 837 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 858 liradan, 254 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258 liradan, bin 796 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 816 liradan, 898 liradan alınan Yarım Ziynet 908 liradan ve 449 liradan alınan Çeyrek Ziynet 454 liradan satıldı.
(İHA)
İBB'den barajlardaki su seviyesiyle ilgili açıklama Davutoğlu'nun kuracağı partinin İstanbul'daki merkezi, Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbeye inceleme Şarkıcı Arto'yu tehdit ettirdiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Kerimcan Durmaz'ın aylık geliri dudak uçuklattı