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Serbest piyasada altın fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,30 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 275,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,30 liradan, bin 813 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 834 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 772 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 792 liradan, 886 liradan alınan Yarım Ziynet 896 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satılıyor.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
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