Serbest piyasada altın fiyatları
16 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,60 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 275,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,60 liradan, bin 815 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 836 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 774 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 794 liradan, 887 liradan alınan Yarım Ziynet 897 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satılıyor.
(İHA)
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