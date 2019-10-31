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Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 278 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 277,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278 liradan, bin 831 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 852 liradan, 253,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,25 liradan, bin 789 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 809 liradan, 895 liradan alınan Yarım Ziynet 905 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:25 Kaynak: İHA
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