Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,70 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:35 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 277,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,70 liradan, bin 829 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 850 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 787 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 807 liradan, 894 liradan alınan Yarım Ziynet 904 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek Ziynet 452 liradan satıldı.
(İHA)
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