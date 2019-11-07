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Serbest piyasada altın fiyatları

7 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,50 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 274,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274,50 liradan, bin 808 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 829 liradan, 250 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254 liradan, bin 767 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 787 liradan, 883 liradan alınan Yarım Ziynet 893 liradan ve 442 liradan alınan Çeyrek Ziynet 447 liradan satıldı.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:30 Kaynak: İHA
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