Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
Son Dakika Güncel Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

7 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 270 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,20 liradan, bin 780 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 801 liradan, 246,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,50 liradan, bin 739 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 759 liradan, 870 liradan alınan Yarım Ziynet 880 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
İstanbul'a korkutan hava kirliliği uyarısı: Eyüpsultan, Ataşehir ve Kartal'da yaşayanlar dikkat Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 01:00:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]