Serbest piyasada altın fiyatları
8 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,40 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:25 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 271,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,40 liradan, bin 788 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 809 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251 liradan, bin 747 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 767 liradan, 873 liradan alınan Yarım Ziynet 883 liradan ve 437 liradan alınan Çeyrek Ziynet 443 liradan satılıyor.
(İHA)
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