Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,80 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 271,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,80 liradan, bin 790 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 811 liradan, 247,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,70 liradan, bin 749 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 769 liradan, 875 liradan alınan Yarım Ziynet 885 liradan ve 437 liradan alınan Çeyrek Ziynet 442 liradan satıldı. - İSTANBUL