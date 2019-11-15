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Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,40 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 271,40 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da 271,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 271,40 liradan, bin 787 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 808 liradan, 247,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,40 liradan, bin 747 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 767 liradan, 873 liradan alınan Yarım Ziynet 883 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 441 liradan satıldı. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:47 Kaynak: İHA
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