Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
Son Dakika Güncel Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 269,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270 liradan, bin 778 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 799 liradan, 246 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250 liradan, bin 738 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 758 liradan, 869 liradan alınan Yarım Ziynet 879 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz girişiminde bulundular
Hercai dizisinde başrol oyuncuları 6 saat boyunca yağmur altında kaldı İstanbul'da yüzde 20 zam gören suya Adana'da yüzde 30 indirim Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 00:39:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]