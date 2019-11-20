Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 269,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270 liradan, bin 778 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 799 liradan, 246 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250 liradan, bin 738 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 758 liradan, 869 liradan alınan Yarım Ziynet 879 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.
(İHA)
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