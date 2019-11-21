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Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,80 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,80 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da 269,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 269,80 liradan, bin 777 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 798 liradan, 246 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250 liradan, bin 737 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 757 liradan, 868 liradan alınan Yarım Ziynet 878 liradan ve 434 liradan alınan Çeyrek Ziynet 439 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:22 Kaynak: İHA
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