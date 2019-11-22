Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,70 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,70 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da 269,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 269,70 liradan, bin 776 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 797 liradan, 245,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 249,80 liradan, bin 736 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 756 liradan, 868 liradan alınan Yarım Ziynet 878 liradan ve 434 liradan alınan Çeyrek Ziynet 439 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tosuncuk Mehmet'in Çiftlik Bank'ta mağdur ettiği genç, poligonda kalbine ateş ederek intihar etti
Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi Soylu'dan "Kaftancıoğlu'nun korumaları neden alındı?" sorusuna cevap: Tehdit yok, olursa veririz İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 20:00:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]