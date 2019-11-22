Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,20 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 270 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,20 liradan, bin 779 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 800 liradan, 246,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,30 liradan, bin 739 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 759 liradan, 869 liradan alınan Yarım Ziynet 879 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.
(İHA)
Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi Soylu'dan "Kaftancıoğlu'nun korumaları neden alındı?" sorusuna cevap: Tehdit yok, olursa veririz İstanbul'da trafik kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi hırsızlık şüphesi ile gözaltına alındı