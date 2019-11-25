Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:31 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 268,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 269 liradan, bin 771 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 792 liradan, 245 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 249 liradan, bin 731 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 751 liradan, 866 liradan alınan Yarım Ziynet 876 liradan ve 433 liradan alınan Çeyrek Ziynet 438 liradan satıldı. - İSTANBUL
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