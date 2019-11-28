Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,50 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:25 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 270,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,50 liradan, bin 782 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 803 liradan, 246,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,50 liradan, bin 741 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 761 liradan, 870 liradan alınan Yarım Ziynet 880 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satılıyor.
(İHA)
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