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Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 270 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,20 liradan, bin 780 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 801 liradan, 246 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250 liradan, bin 739 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 759 liradan, 870 liradan alınan Yarım Ziynet 880 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:00 Kaynak: İHA
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