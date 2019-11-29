Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 269,30 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 269,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 269,30 liradan, bin 774 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 796 liradan, 246 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250 liradan, bin 733 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 753 liradan, 867 liradan alınan Yarım Ziynet 877 liradan ve 433 liradan alınan Çeyrek Ziynet 438 liradan satılıyor. - İSTANBUL