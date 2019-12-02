Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,20 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:17 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 270 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,20 liradan, bin 779 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 800 liradan, 246 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250 liradan, bin 739 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 759 liradan, 869 liradan alınan Yarım Ziynet 879 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı. - İSTANBUL
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