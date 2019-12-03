Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,80 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 270,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,80 liradan, bin 783 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 804 liradan, 247 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251 liradan, bin 743 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 763 liradan, 872 liradan alınan Yarım Ziynet 882 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 441 liradan satılıyor. - İSTANBUL