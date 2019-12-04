Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
Son Dakika Güncel Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272,80 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 272,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 272,80 liradan, bin 796 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 817 liradan, 248,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252,60 liradan, bin 756 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 776 liradan, 878 liradan alınan Yarım Ziynet 888 liradan ve 439 liradan alınan Çeyrek Ziynet 444 liradan satılıyor.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tevfik Göksu'dan zam talebinde bulunan CHP'ye ve İmamoğlu'na eleştiri: Seçimden önce indirim, seçimden sonra bindirim
Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis verilen babaya tahliye İmamoğlu'ndan deniz ulaşımı müjdesi: Beylikdüzü- Kartal arası 1 saat 15 dakika olacak İBB'nin satışa çıkardığı 5 arsanın 4'ünü İGDAŞ aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 19:18:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]