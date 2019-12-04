Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272,80 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:08 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 272,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 272,80 liradan, bin 796 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 817 liradan, 248,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252,60 liradan, bin 756 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 776 liradan, 878 liradan alınan Yarım Ziynet 888 liradan ve 439 liradan alınan Çeyrek Ziynet 444 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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