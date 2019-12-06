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Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 272,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 273 liradan, bin 798 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 819 liradan, 249 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 253 liradan, bin 757 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 777 liradan, 878 liradan alınan Yarım Ziynet 888 liradan ve 439 liradan alınan Çeyrek Ziynet 444 liradan satıldı.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
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