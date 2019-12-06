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Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 273 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 273,20 liradan, bin 799 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 820 liradan, 249 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 253 liradan, bin 758 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 778 liradan, 879 liradan alınan Yarım Ziynet 889 liradan ve 440 liradan alınan Çeyrek Ziynet 445 liradan satılıyor.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:40 Kaynak: İHA
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