Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:00 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 271,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 272 liradan, bin 791 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 812 liradan, 248 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252 liradan, bin 750 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 770 liradan, 875 liradan alınan Yarım Ziynet 885 liradan ve 438 liradan alınan Çeyrek Ziynet 443 liradan satıldı.
(İHA)
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