Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
Son Dakika Güncel Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 271,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 272 liradan, bin 791 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 812 liradan, 248 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252 liradan, bin 750 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 770 liradan, 875 liradan alınan Yarım Ziynet 885 liradan ve 438 liradan alınan Çeyrek Ziynet 443 liradan satıldı.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümit Akbulut, Felipe Melo'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı
İmamoğlu'ndan trafik konusunda kendisini eleştiren AK Partili Tevfik Göksu'ya: Cevap vermeme gerek yok Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 00:49:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest piyasada altın fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]