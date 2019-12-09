Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,70 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:30 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 273,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 273,70 liradan, bin 802 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 823 liradan, 249,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 253,50 liradan, bin 761 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 781 liradan, 881 liradan alınan Yarım Ziynet 891 liradan ve 440 liradan alınan Çeyrek Ziynet 445 liradan satıldı.
(İHA)
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