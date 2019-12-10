Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 273,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 273,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 273,60 liradan, bin 802 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 823 liradan, 249,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 253,50 liradan, bin 761 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 781 liradan, 880 liradan alınan Yarım Ziynet 890 liradan ve 440 liradan alınan Çeyrek Ziynet 445 liradan satılıyor.

(İHA)