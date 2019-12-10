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Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da 273,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274 liradan, bin 804 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 825 liradan, 250 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254 liradan, bin 763 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 783 liradan, 882 liradan alınan Yarım Ziynet 892 liradan ve 441 liradan alınan Çeyrek Ziynet 446 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:55 Kaynak: İHA
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