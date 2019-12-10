Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:55 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 273,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274 liradan, bin 804 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 825 liradan, 250 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254 liradan, bin 763 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 783 liradan, 882 liradan alınan Yarım Ziynet 892 liradan ve 441 liradan alınan Çeyrek Ziynet 446 liradan satıldı. - İSTANBUL
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