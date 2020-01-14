Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 292,70 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:38 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 292,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 292,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 292,70 liradan, bin 928 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 949 liradan, 267 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 271 liradan, bin 884 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 904 liradan, 942 liradan alınan Yarım Ziynet 952 liradan ve 471 liradan alınan Çeyrek Ziynet 476 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Son Dakika İmamoğlu'ndan bir garip "Muz" çıkışı: Başka türlü dağıtabiliriz Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum Yolunu kesen vatandaş, İmamoğlu'na açıkça sordu: Demirtaş'ın kitabını neden satıyorsunuz? Meteoroloji uzmanından İstanbul'a çok kritik uyarı! Perşembe ve Pazar günü 'asit yağmuru' bekleniyor