Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 292,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 292,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 292,70 liradan, bin 928 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 949 liradan, 267 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 271 liradan, bin 884 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 904 liradan, 942 liradan alınan Yarım Ziynet 952 liradan ve 471 liradan alınan Çeyrek Ziynet 476 liradan satılıyor.

(İHA)