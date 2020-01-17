Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları
7 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,50 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:40 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 293,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 293,50 liradan, bin 933 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 954 liradan, 267,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 271,50 liradan, bin 889 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 909 liradan, 945 liradan alınan Yarım Ziynet 955 liradan ve 472 liradan alınan Çeyrek Ziynet 477 liradan satılıyor.
(İHA)
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