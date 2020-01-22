Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,80 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:40 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 296,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 296,80 liradan, bin 954 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 975 liradan, 270,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 274,40 liradan, bin 909 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 929 liradan, 955 liradan alınan Yarım Ziynet 965 liradan ve 477 liradan alınan Çeyrek Ziynet 482 liradan satıldı.
(İHA)
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