Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,80 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 296,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 296,80 liradan, bin 954 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 975 liradan, 270,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 274,40 liradan, bin 909 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 929 liradan, 955 liradan alınan Yarım Ziynet 965 liradan ve 477 liradan alınan Çeyrek Ziynet 482 liradan satıldı.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:40 Kaynak: İHA
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