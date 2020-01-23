Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 297,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 297 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 297,20 liradan, bin 957 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 978 liradan, 271 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 275 liradan, bin 913 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 933 liradan, 956 liradan alınan Yarım Ziynet 966 liradan ve 478 liradan alınan Çeyrek Ziynet 483 liradan satıldı.

(İHA)