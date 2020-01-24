Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 298,50 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 298,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 298,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 298,50 liradan, bin 966 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 987 liradan, 272 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 276 liradan, bin 921 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 941 liradan, 961 liradan alınan Yarım Ziynet 971 liradan ve 480 liradan alınan Çeyrek Ziynet 485 liradan satıldı.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:55 Kaynak: İHA
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