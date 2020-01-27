Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,80 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:05 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 302,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 302,80 liradan, bin 994 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 15 liradan, 276 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 280 liradan, bin 949 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 969 liradan, 975 liradan alınan Yarım Ziynet 985 liradan ve 487 liradan alınan Çeyrek Ziynet 492 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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