Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,70 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 302,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 302,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 302,70 liradan, bin 994 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 15 liradan, 276 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 280 liradan, bin 948 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 968 liradan, 974 liradan alınan Yarım Ziynet 984 liradan ve 487 liradan alınan Çeyrek Ziynet 492 liradan satıldı.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
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