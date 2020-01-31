Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 304 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları, System.String[]

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 304 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da 303,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 304 liradan, 2 bin 2 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 23 liradan, 278 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 282 liradan, bin 957 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 977 liradan, 979 liradan alınan Yarım Ziynet 989 liradan ve 490 liradan alınan Çeyrek Ziynet 495 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mesaiye başlayan Ekrem İmamoğlu, Palandöken tatiliyle ilgili soruya cevap vermedi
İstanbul'da Rus mafyasına çalışan çete üyelerine yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı "Türkiye'de ilk koronavirüs vakası" iddiası! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi Son dakika: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:17:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]