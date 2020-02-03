Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,90 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:05 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 303,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 303,90 liradan, 2 bin 1 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 22 liradan, 277 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 281 liradan, bin 956 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 976 liradan, 978 liradan alınan Yarım Ziynet 988 liradan ve 489 liradan alınan Çeyrek Ziynet 494 liradan satıldı.
(İHA)
Son Dakika Sancaktepe'de temizlik işçisi, bayrak hassasiyetiyle gönülleri fethetti Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon kamerada! Ekrem İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması: İnceleme başlatıldı Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı