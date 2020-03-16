Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada altın fiyatları

6 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 314,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 315 liradan, 2 bin 75 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 96 liradan, 287 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 291 liradan, 2 bin 28 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 48 liradan, bin 14 liradan alınan Yarım Ziynet bin 24 liradan ve 507 liradan alınan Çeyrek Ziynet 512 liradan satılıyor.

(İHA)

Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
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