Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:01 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 314,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 315 liradan, 2 bin 75 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 96 liradan, 287 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 291 liradan, 2 bin 28 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 48 liradan, bin 14 liradan alınan Yarım Ziynet bin 24 liradan ve 507 liradan alınan Çeyrek Ziynet 512 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Son Dakika Gram altın 314 lira seviyelerinde Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı