Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 307,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 307,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 307,90 liradan, 2 bin 28 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 49 liradan, 280,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 284,60 liradan, bin 982 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin liradan, 991 liradan alınan Yarım Ziynet bin 1 liradan ve 495 liradan alınan Çeyrek Ziynet 500 liradan satılıyor.

(İHA)