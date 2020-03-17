Serbest piyasada altın fiyatları
6 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 311,90 lira oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:44 Kaynak: İHA
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 311,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 311,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 311,90 liradan, 2 bin 54 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 75 liradan, 284 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 288 liradan, 2 bin 7 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 27 liradan, bin 4 liradan alınan Yarım Ziynet bin 14 liradan ve 502 liradan alınan Çeyrek Ziynet 507 liradan satıldı. - İSTANBUL
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