Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,20 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 310 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 310,20 liradan, 2 bin 43 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 64 liradan, 283 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 287 liradan, bin 996 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 16 liradan, 998 liradan alınan Yarım Ziynet bin 8 liradan ve 499 liradan alınan Çeyrek Ziynet 504 liradan satılıyor. - İSTANBUL