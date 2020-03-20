Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada altın fiyatları

7 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 314,70 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 314,70 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da 314,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 314,70 liradan, 2 bin 73 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 94 liradan, 287 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 292 liradan, 2 bin 25 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 45 liradan, bin 13 liradan alınan Yarım Ziynet bin 23 liradan ve 506 liradan alınan Çeyrek Ziynet 511 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:40 Kaynak: İHA

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